Regionali, Tajani: "Pareggio con un leggero vantaggio del centrodestra"

Il premier Giorgia Meloni si congratula con i nuovi governatori, e in particolare con il veneto Stefani. Centrodestra soddisfatto, confermate le maggioranze nelle sei regioni al voto in questa tornata, con in più la Valle d'Aosta, dove il centrodestra ha scalzato il Pddi Fabio Nuccio
Il premier Giorgia Meloni si congratula con i nuovi governatori, e in particolare con il veneto Stefani. Centrodestra soddisfatto, confermate le maggioranze nelle sei regioni al voto in questa tornata, con in più la Valle d'Aosta, dove il centrodestra ha scalzato il Pd.
Tajani: "Un risultato che segna un pareggio con un leggero vantaggio del centrodestra, la situazione è rimasta così com'era tranne in Valle d'Aosta dove Forza Italia è entrata al governo quindi diciamo è finita quattro a tre". E soddisfatto è anche il leader della Lega Matteo Salvini.