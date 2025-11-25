Logo Tgcom24
Elezioni
Le reazioni

Regionali, Tajani: "Pareggio con un leggero vantaggio del centrodestra"

Il premier Giorgia Meloni si congratula con i nuovi governatori, e in particolare con il veneto Stefani. Centrodestra soddisfatto, confermate le maggioranze nelle sei regioni al voto in questa tornata, con in più la Valle d'Aosta, dove il centrodestra ha scalzato il Pd

di Fabio Nuccio
25 Nov 2025 - 13:10
01:42 

Il premier Giorgia Meloni si congratula con i nuovi governatori, e in particolare con il veneto Stefani. Centrodestra soddisfatto, confermate le maggioranze nelle sei regioni al voto in questa tornata, con in più la Valle d'Aosta, dove il centrodestra ha scalzato il Pd.

Tajani: "Un risultato che segna un pareggio con un leggero vantaggio del centrodestra, la situazione è rimasta così com'era tranne in Valle d'Aosta dove Forza Italia è entrata al governo quindi diciamo è finita quattro a tre". E soddisfatto è anche il leader della Lega Matteo Salvini.

