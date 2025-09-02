Regionali, scontro sul ritorno del Reddito di cittadinanza

Sul reddito di cittadinanza si consuma il primo scontro delle prossime regionali. Partito democratico e Movimento Cinque Stelle vorrebbero reintrodurlo sfruttando i fondi europei. E' una delle clausole per tenere in piedi l'alleanza, ma l'ipotesi per il centrodestra è a dir poco impraticabile. "Non fatevi ingannare perché quello che propongono è una grande clamorosa presa in giro", non usa certo giri di parole il governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto. E' lui il candidato del centrodestra e per spiegare perché non si possano sfruttare i fondi europei per il reddito di cittadinanza si affida a un economista che quella misura la conosce davvero bene.