Politica
una sorpresa per il portafoglio

Regionali Puglia, le strane regole del Pd

Se non si è un consigliere regionale uscente o un assessore il versamento dei 2.500 euro per la candidatura potrebbe"diventare quasi un lusso

di Michela Pagano
20 Ott 2025 - 21:01
Con le Regionali che incombono, in Puglia, per chi si candida nelle fila del Pd, arriva pure la sorpresa, ed è di quelle scomode per il portafoglio. Chi vorrà ritrovare il suo nome sulle schede dovrà versare al partito 2.500 euro, a cui aggiungere le spese di eventuali morosità. "Serve per pagare spot e manifesti", la spiegazione. Ma sulle decisioni prese dalla direzione regionale dem è polemica: inevitabile farsi i conti in tasca. Se sei un politico e magari sei pure un consigliere regionale uscente o un assessore, le alte indennità renderanno meno oneroso il versamento dei 2.500 euro. Diversamente la candidatura potrebbe diventare quasi un lusso.

pd
partito democratico
elezioni regionali
puglia