Regionali,"mini election day a novembre

Si chiude ufficialmente la partita delle candidature per le elezioni regionali. Al termine di un lungo vertice, a Palazzo Chigi, il centrodestra scioglie tutti i nodi e trova l'intesa. Il 23 e 24 novembre si vota contemporaneamente in Veneto, Campania e Puglia. Una sorta di mini election day. La Lega, forte anche del sostegno del governatore uscente, Luca Zaia, che non può più ricandidarsi, rivendica il Veneto e schiera il vice segretario del carroccio, Alberto Stefani, pronto a sfidare Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, in quota Pd. In campania corrono due nomi di peso. Il Centrosinistra punta sul 5 stelle Roberto Fico, già presidente della Camera, il centrodestra sul vice ministro degli esteri, Edmondo Cirielli, di fratelli d’Italia. A contendersi la presidenza della regione Puglia sono il dem De Caro, eurodeputato, ex sindaco di Bari, e il candidato civico Lobuono, imprenditore di area centrodestra, in passato presidente della Fiera del Levante.