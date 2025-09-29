Logo Tgcom24
GOVERNATORE RIELETTO

Regionali Marche, le prime parole di Acquaroli dopo la conferma

Il governatore di FdI riconfermato alla guida della Regione Marche

29 Set 2025 - 19:23
02:03 

"Voglio ringraziare tutta la coalizione e la classe dirigente che è stata unita e coesa intorno alla sfida di una terra". Lo ha detto Francesco Acquaroli, riconfermato governatore delle Marche, parlando al suo comitato elettorale dopo la vittoria su Matteo Ricci. "E' stata una campagna elettorale molto intensa, bella, e soprattutto mi fa piacere che intorno alla coalizione dei 5 anni precedenti si siano unite più di una forza civica, energie della società civile - ha aggiunto - che hanno dato un bel contributo".

elezioni regionali marche

