Regionali, il pasticciaccio pugliese rovina la festa del campo largo

Schlein e Conte festeggiano l'alleanza sul palco della festa romana di Avs, mentre da Antonio Decaro arriva la doccia gelata

di Alessandra Chertizza
04 Set 2025 - 13:22
Il pasticciaccio pugliese rovina la festa del campo largo. I leader si ritrovano insieme a Roma, al compleanno di Alleanza Verdi e Sinistra, per celebrare le candidature unitarie raggiunte - non senza fatica - nelle Regioni chiamate al voto, proprio mentre in Puglia riesplode lo scontro. Il passo indietro di Michele Emiliano non basta ad Antonio Decaro che, per accettare la corsa al governo della Puglia, chiede anche la testa di Nichi Vendola, mandando l'ex governatore su tutte le furie. Dal palco, il leader di Avs Fratoianni lancia un appello che sa di ultimatum.

