Regionali, Giani riconfermato in Toscana

La Toscana resta tra le roccaforti rosse, sarà ancora Eugenio Giani a guidarla per i prossimi 5 anni. Elly Schlein lo abbraccia. Una vittoria larga, evidente subito dopo la chiusura dei seggi. "Ha vinto la Toscana illuminata e riformista, ben oltre il risultato di 5 anni fa" ha dichiarato Giani. Con lo spoglio ancora incompleto sarebbero 13 i punti di scarto sul candidato del centro Destra e sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. Per l'ingresso in Consiglio regionale di Antonella Bundu sostenuta da Rifondazione Comunista, Possibile e Potere al Popolo è invece una questione di decimali quelli che servono per superare la soglia minima del 5%.

