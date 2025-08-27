Regionali: Fico ok, Decaro in standby

Si chiude il cerchio in Campania. Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati ed esponente di spicco dei Cinquestelle, sarà il candidato del centrosinistra alla carica di governatore. La partita si sblocca dopo l'incontro tra la leader del Pd Schlien e i vertici locali del partito, inizialmente contrari a sostenere la candidatura di Piero De Luca, deputato e figlio del presidente della Regione, a segreterio regionale. Passaggio essenziale per arrivare all'intesa con il governatore uscente, Vincenzo De Luca. Protesta Pina Picerno, che parla di moneta di scambio. Ma Fico può contare sul pieno appoggio del Pd, dei Cinquestelle e dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Si sfila ancora una volta Azione di Carlo Calenda. Resta il nodo politico della Puglia: il Pd punta sull'eurodeputato Decaro, ex sindaco di Bari, che non scioglie la riserva.