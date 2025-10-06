Logo Tgcom24
Politica
DOPO IL VOTO

Regionali Calabria, Meloni: "Buongoverno premiato"

"Matteo Salvini: "Grande vittoria, Occhiuto confermato presidente dai cittadini che pensano al bene del proprio territorio"

di Enrico Laurelli
06 Ott 2025 - 21:18
01:28 

Il risultato della Calabria traccia strade differenti nella vicenda politica italiana. Si tratta, nei numeri e nella proposta politica, di una vittoria nettissima del centrodestra a scapito di una sinistra che a pochi giorni dal risultato delle Marche, incassa ancora una volta la sconfitta. "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nel centrodestra - scrive su Facebook Giorgia Meloni - un risultato importante a riconoscimento dell'azione del buon governo" e Matteo Salvini: "Grande vittoria, Roberto Occhiuto confermato presidente dai cittadini che pensano al bene del proprio territorio". Insomma, se la coalizione di governo incassa un nuovo risultato, a sinistra si fa la conta dei danni. Il campo largo, numeri alla mano, diventa ancora più stretto; l'alleanza Pd - Cinque Stelle sembra non raccogliere, ancora una volta, l'apprezzamento del popolo della sinistra.

