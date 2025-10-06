Regionali Calabria, Meloni: "Buongoverno premiato"

"Matteo Salvini: "Grande vittoria, Occhiuto confermato presidente dai cittadini che pensano al bene del proprio territorio"di Enrico Laurelli
Il risultato della Calabria traccia strade differenti nella vicenda politica italiana. Si tratta, nei numeri e nella proposta politica, di una vittoria nettissima del centrodestra a scapito di una sinistra che a pochi giorni dal risultato delle Marche, incassa ancora una volta la sconfitta. "Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nel centrodestra - scrive su Facebook Giorgia Meloni - un risultato importante a riconoscimento dell'azione del buon governo" e Matteo Salvini: "Grande vittoria, Roberto Occhiuto confermato presidente dai cittadini che pensano al bene del proprio territorio". Insomma, se la coalizione di governo incassa un nuovo risultato, a sinistra si fa la conta dei danni. Il campo largo, numeri alla mano, diventa ancora più stretto; l'alleanza Pd - Cinque Stelle sembra non raccogliere, ancora una volta, l'apprezzamento del popolo della sinistra.
