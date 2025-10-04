Regionali, Calabria al voto: circa un milione e mezzo gli elettori

Dopo le Marche tocca ora alla Calabria, eleggere il presidente e il nuovo consiglio regionale. Si vota domani - 5 ottobre - per l'intera giornata, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Al termine comincerà subito lo spoglio delle schede. Circa un milione e mezzo gli elettori chiamati al voto, per scegliere oltre al presidente i trenta consiglieri regionali. Tre i candidati alla presidenza: Roberto Occhiuto - il governatore uscente del centrodestra - è appoggiato da 8 liste. La sfida per il centrosinistra l'europarlamentare Pasquale Tridico, sostenuto da 6 liste. C'è un terzo candidato, Francesco Toscano, con il simbolo di Democrazia Sovrana e popolare.

