DOMENICA E LUNEDI'

Regionali, Calabria al voto: circa un milione e mezzo gli elettori

Tre i candidati alla presidenza della Regione: Occhiuto, Tridico e Toscano

di Fabrizio Summonte
04 Ott 2025 - 13:01
01:10 

Dopo le Marche tocca ora alla Calabria, eleggere il presidente e il nuovo consiglio regionale. Si vota domani - 5 ottobre - per l'intera giornata, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Al termine comincerà subito lo spoglio delle schede. Circa un milione e mezzo gli elettori chiamati al voto, per scegliere oltre al presidente i trenta consiglieri regionali. Tre i candidati alla presidenza: Roberto Occhiuto - il governatore uscente del centrodestra - è appoggiato da 8 liste. La sfida per il centrosinistra l'europarlamentare Pasquale Tridico, sostenuto da 6 liste. C'è un terzo candidato, Francesco Toscano, con il simbolo di Democrazia Sovrana e popolare. 
    

  

