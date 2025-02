Reggio Calabria, scoperto un arsenale di armi da guerra

Maxi sequestro nel comune di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove i carabinieri hanno trovato in un casolare abbandonato un arsenale di armi da guerra e materiale esplosivo. Dopo aver perquisito l'edificio, i militari hanno scoperto, nascosto sotto terra, un bidone di plastica al cui interno erano occultati due fucili d’assalto Kalashnikov, numerosi fucili da caccia di grosso calibro, tra cui uno equipaggiato con ottica di precisione, e tre chili di esplosivo artigianale che se utilizzati avrebbero potuto causare danni devastanti, come la distruzione di un veicolo o l’esplosione di un’intera abitazione. Considerata la pericolosità delle armi e degli ordigni ritrovati sono intervenuti gli artificieri per mettere in sicurezza l’area e far brillare sul posto gli esplosivi.