Reggio Calabria, il fiuto del cane Manco guida i carabinieri verso il nascondiglio della droga

A Bianco, in provincia di Reggio Calabria, un'operazione dei Carabinieri si è conclusa con un ingente sequestro di droga grazie al fiuto del cane Manco. Il recupero dello stupefacente è avvenuto all'interno di uno stabile abbandonato e non abitato, dove erano state ricavate intercapedini difficilmente accessibili. È qui che Manco ha individuato la presenza della droga, permettendo ai militari di rinvenire circa 1,5 kg di marijuana e 255 grammi di hashish. Le sostanze erano conservate in sacchetti termosaldati, già suddivisi in dosi.