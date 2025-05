Referendum, il quinto quesito

A due settimane dai referendum dell'8 e 9 giugno, si accende la sfida. Oltre ai 4 quesiti sul lavoro, ce n'è un quinto, proposto da +Europa, che chiede di accelerare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana. Secondo la legge attuale, per diventare cittadini, i maggiorenni stranieri devono risiedere legalmente in Italia per 10 anni consecutivi: con il referendum si chiede di dimezzare il tempo e portarlo a 5 anni.