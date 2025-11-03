Referendum giustizia, il fronte del sì si allarga

E' un fronte politicamente trasversale quello che si sta formando a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia. Mobilitato il centrodestra, che ha già depositato la lettera di intenti dei capigruppo di Camera e Senato e che conta di chiudere domani la raccolta firme di un quinto dei parlamentari, necessario a sostenere la consultazione popolare. E se il leader di Forza Italia Tajani avverte: "Siamo pronti", è quello di Noi Moderati Lupi ad annunciare la costituzione di un comitato per il Sì. Mercoledì a Roma la presentazione di quello attivato dall'Unione delle Camere penali. Meno scontato, ma appena confermato, l'impegno di Cesare Salvi favorevole alla separazione delle carriere dei magistrati.