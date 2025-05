Referendum 8 e 9 giugno: il quarto quesito divide politica e imprese

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi al centro dei referendum dell'8 e 9 giugno, insieme a Job's Act, licenziamenti nelle piccole e medie imprese, contratti a tempo determinato e cittadinanza. Con il quarto quesito si chiede l'abrogazione di alcune norme che impediscono in caso di infortunio sul lavoro, che la responsabilità ricada anche sull'impresa appaltante, ovvero sull'imprenditore che commissiona i lavori. "Anche questo quesito mette in contrapposizione azienda e lavoratori e solo con l'alleanza si ottengo condizioni migliori", dice Maurizio Lupi, leader di Noi moderati. A favore invece, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: "Votiamo sì per combattere la piaga dei morti sul lavoro".