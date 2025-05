Referendum 8-9 giugno, il fronte del Sì scende in piazza

Cinque i referendum su lavoro e cittadinanza in programma l’8 e 9 giugno, nelle stesse date dei ballottaggi per le amministrative, in un contesto già segnato da una storica bassa affluenza. Il fronte del Sì – con Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – accusa la maggioranza di voler boicottare la consultazione popolare, alimentando l’astensione. “Un sabotaggio democratico”, dicono in una nota congiunta, dopo le dichiarazioni di esponenti del governo come il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro Lollobrigida e Matteo Salvini, che ha dichiarato: “Quel giorno starò a casa con i miei figli”.