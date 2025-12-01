Logo Tgcom24
Record nei cieli della Florida: 104 paracadutisti in volo formano un trapezio perfetto

Un team internazionale ha composto in volo la più grande formazione mai realizzata con paracadute collegati

01 Dic 2025 - 13:13
00:59 

In Florida 104 paracadutisti provenienti da diversi Paesi hanno realizzato una delle imprese più complesse mai viste nella disciplina della canopy formation, disegnando in cielo un trapezio perfettamente definito. L’operazione, condotta con un coordinamento estremamente rigoroso, ha richiesto una fase di preparazione dettagliata per garantire che ogni atleta potesse mantenere posizione, velocità e distanza in modo stabile durante tutta la manovra. 