Rearm Europe, Crosetto: "La difesa in Italia è stata costruita in tempi di pace, va ripensata"

“Sono convinto che abbiamo il dovere di costruire una nostra difesa”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato da Tgcom24 parlando del piano Rearm Europe e di come sono cambiate le esigenze anche a livello nazionale: “Noi abbiamo costruito una difesa per tempi di pace. Pensavamo che i nostri soldati servissero per andare in aree di guerra a fare missioni internazionali di pace non è più così. Servono anche a difendere il nostro paese da toni ostili e i nostri interessi economici. Gli altri si stanno muovendo in questo senso”. Esaminando gli scenari futuri, il ministro aggiunge che la fase che ci attende è più che mai simile a quella di una guerra fredda: “Dobbiamo essere preparati ad affrontare questa fase. La pace è sempre un equilibrio. L’ideale è un equilibrio in cui tu non sei armato e il tuo nemico non è armato. Quello è l’equilibrio a cui tendiamo tutti, senza armi. Ma se il tuo nemico è armatissimo o quello che non ti ama è armatissimo e tu sei disarmato non sei in equilibrio non hai la pace. La pace si raggiunge in quel caso armandosi”.