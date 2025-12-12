Logo Tgcom24
A CHANNEL 4

Re Carlo racconta il suo cancro in tv: il messaggio integrale

"La terapia oncologica verrà ridotta a partire dal prossimo anno", ha detto il sovrano inglese

12 Dic 2025 - 22:10
05:11 

La terapia oncologica cui è stato sottoposto re Carlo III verrà ridotta nel prossimo anno: a dare la notizia è stato lo stesso sovrano britannico in un videomessaggio realizzato per la campagna di sensibilizzazione Stand Up To Cancer e trasmesso su Channel 4. "Questo traguardo è sia una benedizione personale che una testimonianza degli straordinari progressi compiuti nella cura del cancro. Una diagnosi precoce salva la vita", ha detto il monarca.

