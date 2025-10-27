Logo Tgcom24
NELLO STAFFORDSHIRE

Re Carlo inaugura il primo memoriale britannico dedicato alle forze armate LGBT

Durante la cerimonia, ha incontrato veterani che hanno raccontato le sofferenze subite ai tempi del divieto di omosessualità nell'esercito

27 Ott 2025 - 15:31
01:16 

Nel Regno Unito è stato inaugurato il primo memoriale nazionale in onore del personale LGBT delle forze armate. Re Carlo ha deposto dei fiori presso il monumento, intitolato "An Opened Letter", al National Memorial Arboretum nello Staffordshire. Durante la cerimonia, ha incontrato veterani che hanno raccontato le sofferenze subite ai tempi del divieto di omosessualità nell'esercito. All'evento erano presenti numerosi militari ed ex membri delle forze armate.