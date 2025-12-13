Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'annuncio

Re Carlo: "Il prossimo anno potrò ridurre le terapie contro il tumore"

A sorpresa, per la prima volta, re Carlo III parla del cancro che l'ha colpito nel febbraio 2024, aggiornando il suo popolo e il mondo sulla sua salute

di Silvia Carrera
13 Dic 2025 - 13:34
01:45 

"Condivido con voi la buona notizia, il prossimo anno potrò ridurre le terapie contro il tumore". A sorpresa, per la prima volta, re Carlo III parla del cancro che l'ha colpito nel febbraio 2024, aggiornando il suo popolo e il mondo sulla sua salute. Le cure procedono in maniera positiva e a confermarlo è lui stesso, in un intervento televisivo eccezionale data la natura del messaggio, personale, a tratti commovente e totalmente inedito per un sovrano britannico, a distanza di quasi due anni dalla diagnosi di cancro, annunciata tramite un comunicato di Buckingham Palace.

re carlo