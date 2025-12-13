Re Carlo: "Il prossimo anno potrò ridurre le terapie contro il tumore"

"Condivido con voi la buona notizia, il prossimo anno potrò ridurre le terapie contro il tumore". A sorpresa, per la prima volta, re Carlo III parla del cancro che l'ha colpito nel febbraio 2024, aggiornando il suo popolo e il mondo sulla sua salute. Le cure procedono in maniera positiva e a confermarlo è lui stesso, in un intervento televisivo eccezionale data la natura del messaggio, personale, a tratti commovente e totalmente inedito per un sovrano britannico, a distanza di quasi due anni dalla diagnosi di cancro, annunciata tramite un comunicato di Buckingham Palace.