Re Carlo e William avrebbero visioni diverse sul futuro della monarchia

Re ed erede avrebbero visioni diverse anche sul futuro della monarchia, che William immagina più informale e "non soffocata dalle tradizioni, dalla storia, e dal protocollo". Senza allontanarsi troppo dall'oggi, ci sarebbero frizioni anche su come trattare il problema Harry. Un cauto riavvicinamento tra il monarca e il secondogenito parrebbe essere in corso: William invece sarebbe per una linea molto più dura nei confronti del fratello. E anche dello zio Andrea, altro caso spinoso sul quale hanno opinioni discordanti.