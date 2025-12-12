Re Carlo e le "spese miliardarie": un libro fa i conti in tasca alla monarchia inglese

Altro che 150 milioni di sterline, secondo l'ex sottosegretario agli Interni Norman Baker
Non c'è pace per la corona britannica, la monarchia più cara al mondo. Neanche il tempo di smaltire le polemiche sugli affitti irrisori pagati dai membri della Royal Family per godere delle residenze reali, che già montano i malumori per il costo monstre dei Windsor sulle casse pubbliche. "Colpa" di un libro dell'ex sottosegretario agli Interni Norman Baker, che fa i conti in tasca re Carlo: i 150 milioni di sterline rappresenterebbero soltanto la punta di un iceberg miliardario.