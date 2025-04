Rapine a mano armata nei negozi, un arresto a Torino

Un quarantenne sospettato di rapine a mano armata in diversi esercizi commerciali a Torino in zona Mirafiori è stato individuato e fermato dai carabinieri. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe agito il 18 marzo in un negozio e il 21 marzo in una farmacia. Un tentativo successivo in una rosticceria non sarebbe andato a segno. In tutte le occasioni i testimoni hanno detto che lo sconosciuto aveva con sé una pistola. I carabinieri hanno trovato dei capi di abbigliamento, compreso un casco da motociclista, compatibili con le descrizioni fornite e con le immagini delle telecamere di sorveglianza.