Rapina in un ufficio postale nel Vibonese, le immagini dei malviventi in azione

I carabinieri di San Costantino Calabro, nel Vibonese, hanno arrestato due uomini accusati della rapina del 30 ottobre all’ufficio postale del paese. I rapinatori, travestiti con barbe finte, occhiali da sole e copricapi, avevano usato un’auto rubata per compiere il colpo, abbandonandola successivamente per fuggire con un altro veicolo nascosto alla periferia. Grazie alle immagini di videosorveglianza, rilievi tecnici e incroci di dati investigativi, gli inquirenti sono risaliti alla loro identità. Durante le perquisizioni domiciliari, sono stati trovati droga e strumenti per il confezionamento, aggravando le accuse. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Vibo Valentia e si è conclusa con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.