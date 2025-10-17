Logo Tgcom24
L'ESPLOSIONE A POMEZIA

Ranucci, il figlio: "Non ero in casa, mi ha chiamato mia sorella"

La moglie del giornalista rientra in casa scortata dai carabinieri

17 Ott 2025 - 15:55
00:58 

"Non c'ero al momento dell'esplosione, ero a casa di un amico. Mi ha chiamato mia sorella". Lo ha detto Emanuele Ranucci, figlio di Sigfrido Ranucci, parlando dell'attentato avvenuto giovedì sera sotto l'abitazione del giornalista e conduttore di Report a Pomezia. La moglie di Ranucci, sempre scorata dai militari è rientrata in casa senza rilasciare dichiarazioni. Un ordigno ha distrutto le auto di Ranucci e della figlia, e ha danneggiato il cancello della villetta. 