a castel Gandolfo

Raising Hope, Papa Leone XIV benedice un blocco di ghiaccio

Utilizzato come simbolo della fragilità del pianeta di fronte alla crisi climatica

02 Ott 2025 - 10:19
00:33 

A Castel Gandolfo, in occasione della conferenza Raising Hope, Papa Leone XIV ha benedetto un blocco di ghiaccio simbolo della fragilità del pianeta di fronte alla crisi climatica. Un gesto forte, che raccoglie l’eredità di Papa Francesco che dieci anni fa con l’enciclica Laudato si’, volle sottolineare l’importanza nell’impegno per la tutela del creato e richiamare l’attenzione sull’urgenza di azioni concrete contro il cambiamento climatico.

