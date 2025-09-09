Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Medioriente

Raid israeliano in Qatar: fumo ed esplosioni a Doha

L'esercito israeliano conferma: "Colpiti alti funzionari di Hamas"

09 Set 2025 - 15:47
00:35 

 Diverse esplosioni sono state avvertite a Doha, la capitale del Qatar. Lo ha riportato l'agenzia di stampa Reuters, che cita testimoni oculari. Una persona ha raccontato di aver visto del fumo sollevarsi in aria nel quartiere Katara della capitale. Un alto funzionario israeliano ha confermato a Channel 12 che è stata condotta un'operazione di omicidio mirato contro alti esponenti di Hamas sul suolo del Qatar, nella capitale Doha. Un'esplosione è avvenuta presso il quartier generale dell'organizzazione terroristica di Hamas. L'esercito israeliano ha confermato. 

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri