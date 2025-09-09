Raid israeliano in Qatar: fumo ed esplosioni a Doha

Diverse esplosioni sono state avvertite a Doha, la capitale del Qatar. Lo ha riportato l'agenzia di stampa Reuters, che cita testimoni oculari. Una persona ha raccontato di aver visto del fumo sollevarsi in aria nel quartiere Katara della capitale. Un alto funzionario israeliano ha confermato a Channel 12 che è stata condotta un'operazione di omicidio mirato contro alti esponenti di Hamas sul suolo del Qatar, nella capitale Doha. Un'esplosione è avvenuta presso il quartier generale dell'organizzazione terroristica di Hamas. L'esercito israeliano ha confermato.