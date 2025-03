Un attacco aereo di Israele su Damasco, in Siria, ha colpito un edificio residenziale utilizzato (secondo l'esercito dello Stato ebraico) come quartier generale dalla Jihad Islamica. Una persona è rimasta uccisa. L'Osservatorio Siriano per i diritti umani ha affermato che l'edificio colpito si trova nel sobborgo di Dummar, a nord-ovest della capitale siriana, ed era abitato da palestinesi.