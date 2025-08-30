Raid a tappeto su Gaza City: un milione in fuga verso Sud

Si sono intensificate le fasi iniziali dell'offensiva israeliana sulla più importante città della Strisciadi Paola Nurnberg
Si sono intensificate le fasi iniziali dell'annunciata offensiva su Gaza City, dichiarata "zona di guerra" dalle forze israeliane: nuovi pesanti bombardamenti hanno raggiunto diversi quartieri, soprattutto quello di Zeitoun, più volte colpito anche nei giorni scorsi. Quest'area, riferiscono fonti locali, è un puro campo di battaglia, dal quale è ancora difficile ottenere dettagli con precisione, anche sul numero di vittime civili palestinesi. L'azione coordinata è avvenuta su più fronti intorno a tutta la città, colpita precedentemente dall'aviazione e dai droni per aprire la strada alle truppe di terra. I militari hanno sospeso le pause umanitarie, e ora si teme per gli abitanti delle zone non ancora evacuate. A Gaza City vivono infatti oltre un milione di persone, ora costrette a spingersi verso Sud, dove però nel frattempo sono continuati i bombardamenti dello Stato ebraico, anche su Khan Younis.
