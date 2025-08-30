Raid a tappeto su Gaza City: un milione in fuga verso Sud

Si sono intensificate le fasi iniziali dell'annunciata offensiva su Gaza City, dichiarata "zona di guerra" dalle forze israeliane: nuovi pesanti bombardamenti hanno raggiunto diversi quartieri, soprattutto quello di Zeitoun, più volte colpito anche nei giorni scorsi. Quest'area, riferiscono fonti locali, è un puro campo di battaglia, dal quale è ancora difficile ottenere dettagli con precisione, anche sul numero di vittime civili palestinesi. L'azione coordinata è avvenuta su più fronti intorno a tutta la città, colpita precedentemente dall'aviazione e dai droni per aprire la strada alle truppe di terra. I militari hanno sospeso le pause umanitarie, e ora si teme per gli abitanti delle zone non ancora evacuate. A Gaza City vivono infatti oltre un milione di persone, ora costrette a spingersi verso Sud, dove però nel frattempo sono continuati i bombardamenti dello Stato ebraico, anche su Khan Younis.