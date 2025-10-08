Raggirato e criticato per una donazione-truffa, Emis Killa si sfoga sui social

Raggirato e criticato per una donazione-truffa. Emis Killa si è trovato nel mezzo di un bel polverone, dopo aver aderito, nei giorni scorsi, a una raccolta fondi per aiutare una bambina "molto malata". Raccolta che si è rivelata tuttavia un vero e proprio raggiro per raccogliere denaro con fini tutt'altro che benefici. Una volta scoperto l'inganno il rapper ha denunciato tutto sui social, ma gli hater non si sono fatti attendere. "Sono stato accusato di aver fatto la denuncia sociale riguardo alla truffa speculando sui bambini malati per un tornaconto personale...", spiega in una storia Instagram con la scritta "multiverso".