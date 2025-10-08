Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
il video su instagram

Raggirato e criticato per una donazione-truffa, Emis Killa si sfoga sui social

Il rapper denuncia e scoppia la polemica: "Io speculo sui bambini malati? Multiverso"

08 Ott 2025 - 11:00
01:03 

Raggirato e criticato per una donazione-truffa. Emis Killa si è trovato nel mezzo di un bel polverone, dopo aver aderito, nei giorni scorsi, a una raccolta fondi per aiutare una bambina "molto malata". Raccolta che si è rivelata tuttavia un vero e proprio raggiro per raccogliere denaro con fini tutt'altro che benefici. Una volta scoperto l'inganno il rapper ha denunciato tutto sui social, ma gli hater non si sono fatti attendere. "Sono stato accusato di aver fatto la denuncia sociale riguardo alla truffa speculando sui bambini malati per un tornaconto personale...", spiega in una storia Instagram con la scritta "multiverso". 