Rafah verso la riapertura nei prossimi giorni

La macchina degli aiuti potrebbe bloccarsi se non verranno ritrovati e restituiti a Israele i 19 ostaggi morti ancora nella Striscia. Hamas dice che i loro corpi sarebbero sepolti sotto le macerie di edifici distrutti dai bombardamenti e chiede più tempo, attrezzature speciali e supporto tecnico. Lo Stato Ebraico sa che alcuni corpi non possono essere trovati subito dai miliziani ma ritiene che altri possono essere riconsegnati immediatamente e ha bloccato l'entrata di un team di soccorritori e mezzi pesanti dalla Turchia.