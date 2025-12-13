Quattro giovani girano vestiti da "Peaky Blinders", ammoniti dai talebani

Cappotti scuri, coppole e pose da cinema. In Afghanistan anche un look ispirato a una serie televisiva può diventare un reato. A Herat, nell’ovest del Paese, quattro giovani sono stati convocati dalla polizia morale talebana per aver imitato lo stile dei protagonisti della serie britannica Peaky Blinders. Nei video pubblicati sui social, i ragazzi passeggiano per le strade indossando gilet, doppiopetto e cravatta, emulando la celebre famiglia criminale Shelby. Ciò che per molti sarebbe un gioco o un fenomeno di costume, in Afghanistan ha attirato l’attenzione delle autorità. Secondo la leadership talebana, i contenuti pubblicati avrebbero violato i valori islamici diffondendo modelli culturali occidentali ritenuti incompatibili con la morale del regime.