Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Nel 2023

Quando Rosanna Banfi parlava del cancro a "Verissimo": "La vita mette degli scogli"

L'intervista della figlia di Lino Banfi in cui parlava della malattia

20 Nov 2025 - 15:11
00:42 

Ospite di "Verissimo" nel 2023 Rosanna Banfi parla del cancro superato in passato: "La vita ti mette degli ostacoli davanti ma mi sento fortunata"