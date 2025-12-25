Quando le canzoni di Natale diventano un tormentone

Da "All I Want for Christmas" di Mariah Carey a "Last Christmas" degli Wham!, le hit natalizie che suonano in loop ovunque da settimane. E c'è chi sfida se stesso a resistere senza ascoltarledi Maria Vittoria Cora'
Per respirare, riempirsi il cuore - e le orecchie - di spirito natalizio non è mai troppo presto... o forse sì. Come ricordava il film "About a Boy": "Era un 19 novembre qualunque, sei settimane prima di Natale e già suonavano quella maledetta canzone".
Suona in loop - ormai da settimane - la playlist delle feste ovunque, ininterrottamente. Canta Michael Bublé con "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas". A sfidarlo, in quanto a presenza e persistenza, solo lei: l'unica, la sola "All I Want for Christmas Is You". Secondo un sondaggio americano è la più fastidiosa della stagione. Sul podio dei pezzi natalizi più irritanti di tutti i tempi, la hit di Mariah Carey si consola pensando ai frutti - circa 3 milioni di dollari - che guadagna ogni anno dai diritti del brano. Seguono "Feliz Navidad" di José Feliciano e "Do They Know It's Christmas" dei Band Aid.
Perfettamente a tema il contest che da anni spopola sui social: il Whamageddon. Vince chi riesce a passare indenne il Natale senza ascoltare nemmeno una volta "Last Christmas" degli Wham!. Missione fallita anche per chi scrive e chi ascolta. D'altronde, il Natale è davvero tutto intorno a noi, come canta "Christmas Is All Around" - e abbassare il volume è letteralmente impossibile.