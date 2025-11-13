Quando fare il guardalinee diventa il peggior mestiere del mondo

La scena arriva da Edgeley Park, durante il match di Vertu Trophy tra Stockport e Wigan, giocato sotto una pioggia insistente. Le condizioni meteo già difficili diventano ancora più insolite per uno degli assistenti arbitrali. Mentre la partita prosegue, una perdita dal tetto dello stadio comincia a riversare acqua proprio sul guardalinee, costretto a controllare l'azione nonostante il getto continuo dall’alto. Ogni suo movimento è accompagnato da schizzi e secchiate improvvise, come se fosse finito nella posizione peggiore del campo. La scena è rapida ma irresistibile: il professionista cerca di mantenere la concentrazione, mentre il pubblico assiste divertito alla singolare "doccia" che lo colpisce ripetutamente. Un momento che racconta, meglio di mille parole, quanto imprevedibile possa essere il calcio inglese, soprattutto nelle categorie dove gli impianti più datati regalano siparietti inattesi. Un video breve ma perfetto per mostrare come, a volte, il mestiere del guardalinee possa trasformarsi in un vero percorso a ostacoli.