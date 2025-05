Pyongyang "rinasce" dopo il Covid: torna la Fiera internazionale di primavera

Nel cuore della capitale nordcoreana si è aperta la 23esima edizione della Fiera internazionale di primavera di Pyongyang. Al Central Youth Hall, espositori presentano una vasta gamma di prodotti: dagli smartphone ai cosmetici, dagli occhiali alle borse. L’obiettivo? “Scambiare esperienze e tecniche per diventare più competitivi”, ha dichiarato Paek Jin Sok, dirigente della Korean International Exhibition Corporation. Una vetrina pensata tanto per attrarre partner quanto per rafforzare l’immagine di modernità del Paese. E' la prima edizione che si svolge dopo il Covid: prima della pandemia, la fiera era un appuntamento fisso da decenni.