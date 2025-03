Putin visita le truppe nel Kursk: "Il nostro compito è sconfiggere il nemico"

La tregua tra Mosca e Kiev sarebbe ancora lontana, perlomeno secondo un piano redatto da un Think Think in collaborazione con i servizi di sicurezza russi, prima dell'incontro di febbraio a Ryihad tra i negoziatori del Cremlino e quelli americani.

Come riporta il documento - ottenuto dall'intelligence di un paese europeo e successivamente condiviso con il Washington Post - Mosca intenderebbe rafforzare la sua posizione negoziale esacerbando le relazioni degli Stati Uniti con l'Unione europea e con la Cina, utilizzando tattiche differenti, come proporre a Washington l'accesso ai minerali nelle terre rare controllate dal Cremlino - incluse quelle del Donabss - e intaccando l'accordo con Kiev.