Putin sente Trump e poi Leone XIV

Un lungo pomeriggio al telefono per Vladimir Putin. Il presidente ha avuto due colloqui molto importanti: prima con Donald Trump, poi con il Papa, Robert Francis Prevost. A dare la notizia della telefonata tra il leader russo e quello americano è stato lo stesso Trump che ha detto di aver dialogato per un’ora e 15 minuti. Poi la conversazione telefonica con Leone XIV. Putin ha espresso apprezzamento per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere la crisi ucraina.