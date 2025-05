Vladimir Putin è intervenuto durante la parata militare sulla piazza Rossa di Mosca in occasione del Giorno della Vittoria. "Oggi siamo tutti uniti da un sentimento di gioia e dolore", ha detto il presidente russo. "Proviamo orgoglio, gratitudine e ammirazione per la generazione che ha schiacciato il nazismo e che ha conquistato libertà e pace per tutta l'umanità", ha aggiunto.