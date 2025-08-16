Logo Tgcom24
Putin: "Con Trump fatti progressi, Kiev e Ue non ci ostacolino"

"Ci aspettiamo - ha dichiarato Putin - che Kiev e le altre capitali europee prendano tutto questo in modo costruttivo e non ostacolino il processo e non cerchino di mettere in atto provocazioni o ordire complotti per interrompere i progressi che sono emersi".

16 Ago 2025 - 02:38
00:40 
