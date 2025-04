Putin annuncia una tregua di 30 ore per Pasqua

Putin annuncia una tregua di 30 ore in Ucraina per Pasqua. L'ordine di "cessare tutte le azioni militari" è scattato, "sulla base di considerazioni umanitarie", dalle 18 (le 17 italiane) alla mezzanotte di domani, ha detto il presidente russo incontrando il capo delle forze armate Gerasimov. "La Russia accoglie gli sforzi di mediazione di Trump e Xi. La reazione ucraina mostrerà quanto vogliono la pace", ha detto Putin. Scettica Kiev: "Non ci si può fidare, valuteremo i fatti". Russia e Ucraina hanno intanto effettuato uno scambio di prigionieri: liberi 246 militari per parte.