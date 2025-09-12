Pupo racconta a Tgcom24 70 anni "dolci e un po' salati"

Tutto è iniziato quando Pupo era davvero un "pupo", di cinque anni, che cantava Celentano alle battiture del grano, nella sua Toscana. Poi i primi concerti nel 1975, con già quell'alias con cui farà la storia: "Era destino che restassi 'Pupo' per sempre. In fondo sono nato a Ponticino e quel soprannome me lo diede un'etichetta dal nome paradigmatico: la Baby records". Poi arrivarono i successi e quelle hit con cui Pupo parlava anche di sé, non è un caso che Enzo confessi a noi di essere legato in particolare a brani immortali come Su di noi e Firenze Santa Maria Novella. Canzoni che il cantante è ancora felice di regalare al suo pubblico, cui promette: "Non stravolgerò mai i miei pezzi e non me ne stancherò mai". In fondo sono istantanee di un percorso in cui Pupo ammette di essere caduto anche fragorosamente a volte. Ma il cantante non rinnega oggi nulla, nemmeno i momenti bui: "Mi hanno aiutato a crescere e a diventare la persona serena che sono oggi. Non smettete mai di credere alla possibilità di rialzarvi".