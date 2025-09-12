Pupo racconta a Tgcom24 70 anni "dolci e un po' salati"

Ai nostri microfoni Enzo Ghinazzi fa il bilancio di una vita sempre vissuta in simbiosi con la musica. Un'esistenza fatta anche di qualche caduta ma da cui l'indimenticabile interprete di "Su di noi" ha sempre saputo rialzarsi
Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha voluto celebrare i suoi primi settant'anni (di cui cinquanta spesi sui palchi di tutto il mondo) con un disco intitolato "L'equilibrista" e un tour mondiale che rincara il concetto: "Pupo 50… storia di un equilibrista". D'altra parte tutta la sua vita è stata un perenne tentativo di arrivare a un equilibrio raggiunto forse davvero solo ora. Un lungo viaggio di cui ora il cantante e performer ha deciso di ripercorrere le tappe, in un'intervista esclusiva a Tgcom24.
Tutto è iniziato quando Pupo era davvero un "pupo", di cinque anni, che cantava Celentano alle battiture del grano, nella sua Toscana. Poi i primi concerti nel 1975, con già quell'alias con cui farà la storia: "Era destino che restassi 'Pupo' per sempre. In fondo sono nato a Ponticino e quel soprannome me lo diede un'etichetta dal nome paradigmatico: la Baby records". Poi arrivarono i successi e quelle hit con cui Pupo parlava anche di sé, non è un caso che Enzo confessi a noi di essere legato in particolare a brani immortali come Su di noi e Firenze Santa Maria Novella. Canzoni che il cantante è ancora felice di regalare al suo pubblico, cui promette: "Non stravolgerò mai i miei pezzi e non me ne stancherò mai". In fondo sono istantanee di un percorso in cui Pupo ammette di essere caduto anche fragorosamente a volte. Ma il cantante non rinnega oggi nulla, nemmeno i momenti bui: "Mi hanno aiutato a crescere e a diventare la persona serena che sono oggi. Non smettete mai di credere alla possibilità di rialzarvi".
