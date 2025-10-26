Logo Tgcom24
Puntata del 26 ottobre

La mostra "Moby Dick - La Balena", inaugurata al Palazzo Ducale di Genova. Il celebre fotografo americano Art Kane. Il romanzo "La ragazza che ascoltava i gatti".

26 Ott 2025 - 17:36
