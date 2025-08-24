Logo Tgcom24
Puntata del 24 agosto

In questa puntata: parliamo di Intelligenza Artificiale. L'intervista a Beppe Severgnini, giornalista e scrittore. Abbiamo incontrato Matteo Bussola, fumettista e scrittore.

24 Ago 2025 - 17:24
