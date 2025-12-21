Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Puntata del 21 dicembre

In questa puntata: siamo andati a vedere i presepi dei musei di Strada Nuova, intervista Barbara Vecchio dell'associazione Sarabanda e scopriamo l'iniziativa "Mente locale Young"

21 Dic 2025 - 17:38
11:22 