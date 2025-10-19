Logo Tgcom24
Puntata del 19 ottobre

In questa puntata: l'inaugurazione di un nuovo ufficio disabilità a Genova. L'intervista a Fulvia Mangili, direttrice del "Festival della Scienza". Abbiamo incontrato Ilaria Colombo, ex ginnasta e commentatrice.

19 Ott 2025 - 17:23
10:54 