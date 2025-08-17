Logo Tgcom24
Puntata del 17 agosto

In questa puntata: abbiamo intervistato l'attore Edoardo Ferrario. L'intervista a Vincenzo Schettini, professore e content creator. Abbiamo incontrato la youtber Fraffrog.

17 Ago 2025 - 17:29
10:22 

