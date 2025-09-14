Logo Tgcom24
Puntata del 14 settembre

In questa puntata: alla scoperta di "The Ocean Race" che ha fatto tappa anche a Genova. L'intervista a Laura Castellano, responsabile Mediterraneo e rettili dell'Acquario di Genova. Abbiamo visitato la Mostra "Back To The Future" a Milano.

14 Set 2025 - 17:23
10:40 

