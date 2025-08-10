Logo Tgcom24
Puntata del 10 agosto

In questa puntata: abbiamo intervistato Alessandro Bergonzoni, artista, attore e autore geniale. Il ricordo di Papa Francesco. L'omaggio al cantautore italiano Franco Battiato.

10 Ago 2025 - 17:22
11:05 

